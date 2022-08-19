Яркое завершение гоночного сезона 2022 на «Игора Драйв»

21 августа на автодроме «Игора Драйв» состоится финальный, пятый этап Чемпионата России Motoring. Борьба за позиции в самом разгаре.

Единственный гонщик, досрочно оформивший чемпионство, – Макар Юрченко, выступающий в классе Superbike. Четыре победы на предыдущих этапах сделали пилота SPB Racing Team недосягаемым для соперников: от Сергея Крапухина, занимающего вторую позицию в таблице Чемпионата, его отделяют более 40 очков.

В это воскресенье болельщиков ждут пять зрелищных гонок, лучшие российские пилоты, интрига в каждом классе, традиционная прогулка для зрителей по питлейн и автограф-сессия со спортсменами.