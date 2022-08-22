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Квят и Райкконен провели неудачную гонку в NASCAR

Оба пилота финишировали в четвертом десятке.
22 августа 2022 10:03
автор: Александр Шульгин

Экс-пилоты «Формулы-1» Даниил Квят и Кими Райкконен приняли участие в гонке серии NASCAR.

На трассе в Уоткинс-Глене россиянин весь заезд мучился с перегревом и проблемами с гидроусилителем и в итоге заехал на ремонт, с которого уже не вернулся обратно.

В свою очередь титулованный финн вылетел с трассы в результате столкновения с одним из соперников.

Победу одержал Кайл Ларсон из команды «Хендрик». Второе место досталось Эй-Джею Оллмендингеру, в третьим финишировал Джоуи Логано.

источник: «Советский спорт»
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