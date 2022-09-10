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Другович стал чемпионом «Формулы-2»

Пилот попал в аварию на этапе в Италии.
10 сентября 2022 20:45
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2.

Отметим, что 22-летний спортсмен сошел в спринтерской гонке этапа в Италии после аварии с Амаури Корделом. Главный преследователь бразильца Тео Пуршер из «АРТ Гран-при» не смог доехать до очковой зоны и финишировал лишь 17-м.

Таким образом, этого Друговичу хватило, чтобы оформить досрочный чемпионский титул.

Ранее в СМИ сообщалось, что Другович считается претендентом на место резервного пилота «Астон Мартин» в «Формуле-1» в следующем сезоне.

источник: «Советский спорт»
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