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«КАМАЗ-мастер» пропустит ралли «Дакар», не согласившись с требованиями ФИА

Российская команда отказалась осуждать действия своей страны.
28 сентября 2022 11:40
автор: Максим Скороходов

Российская команда «КАМАЗ-мастер» пропустит ближайший ралли «Дакар».

«Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «КАМАЗ-мастер».

Напомним, что ралли «Дакар» проводится ежегодно. С 2009 года гонщики «КАМАЗ-мастер» побеждали 11 раз в зачете грузовиков, уступив два раза первое место нидерландцу Герарду де Рою, представляющему Iveco в 2012 и 2016 годах.

В прошлом сезоне российские водители грузовых машин заняли первые четыре места на ралли «Дакар». Победил экипаж Дмитрия Сотникова.

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