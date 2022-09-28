«КАМАЗ-мастер» пропустит ралли «Дакар», не согласившись с требованиями ФИА

Российская команда «КАМАЗ-мастер» пропустит ближайший ралли «Дакар».

«Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «КАМАЗ-мастер».

Напомним, что ралли «Дакар» проводится ежегодно. С 2009 года гонщики «КАМАЗ-мастер» побеждали 11 раз в зачете грузовиков, уступив два раза первое место нидерландцу Герарду де Рою, представляющему Iveco в 2012 и 2016 годах.

В прошлом сезоне российские водители грузовых машин заняли первые четыре места на ралли «Дакар». Победил экипаж Дмитрия Сотникова.