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Нидерландский мотогонщик скончался после аварии на соревнованиях

Спортсмена доставили в португальскую больницу на вертолете.
12 октября 2022 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Скончался нидерландский мотогонщик Виктор Стиман, выступающий за команду MTM Kawasaki.

Как сообщают зарубежные СМИ, 22-летний спортсмен скончался в госпитале после того, как получил травмы в ходе гонки World Supersport 300 в португальском городе Портиман.

Отметим, что Стиман попал в аварию с участием нескольких гонщиков на 14-м повороте. После этого гонка в Португалии была остановлена.

В активе Стимана было 12 очков в 14 гонках. Он имел возможность стать чемпионом мира World Supersport 300.

источник: «Советский спорт»
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