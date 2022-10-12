Нидерландский мотогонщик скончался после аварии на соревнованиях

Скончался нидерландский мотогонщик Виктор Стиман, выступающий за команду MTM Kawasaki.
Как сообщают зарубежные СМИ, 22-летний спортсмен скончался в госпитале после того, как получил травмы в ходе гонки World Supersport 300 в португальском городе Портиман.
Отметим, что Стиман попал в аварию с участием нескольких гонщиков на 14-м повороте. После этого гонка в Португалии была остановлена.
В активе Стимана было 12 очков в 14 гонках. Он имел возможность стать чемпионом мира World Supersport 300.
источник: «Советский спорт»