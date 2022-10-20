Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Португальский мотогонщик Невеш погиб во время ралли-марафона Africa Eco Race

Это первая смерть с момента начала проведения соревнований
20 октября 2022 15:44
автор: Александр Евграфов

Португальский мотогонщик Арминду Невеш погиб на втором этапе ралли-марафона Africa Eco Race, сообщили организаторы соревнований.

Трагедия произошла на 443-м километре спецучастка между марокканскими городами Бусаид и Тагунит. К месту происшествия на вертолете были направлены медики, но они не смогли спасти жизнь 52-летнего гонщика.

Как отметили организаторы, это первая смерть с момента начала проведения ралли-марафона в 2009 году. Устроители гонки призвали пилотов быть осторожнее на следующих этапах пути.

Ралли-марафон Africa Eco Race продлится до 30 октября. Его маршрут пролегает из Монако по Северной Африке в Дакар.

Это интересно:
Португальский мотогонщик Невеш погиб во время ралли-марафона Africa Eco Race
Это первая смерть с момента начала проведения соревнований
20.10.2022 15:44
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Нидерландский мотогонщик скончался после аварии на соревнованиях
Спортсмена доставили в португальскую больницу на вертолете.
12.10.2022 11:20
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
«КАМАЗ-Мастер» отказался от участия в «Дакаре»
Многократный победитель «Дакара» отказался от участия в престижном ралли-марафоне.
28.09.2022 18:09
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
«КАМАЗ-мастер» пропустит ралли «Дакар», не согласившись с требованиями ФИА
Российская команда отказалась осуждать действия своей страны.
28.09.2022 11:40
Авто/Мото
автор: Максим Скороходов
Другович стал чемпионом «Формулы-2»
Пилот попал в аварию на этапе в Италии.
10.09.2022 20:45
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Квят и Райкконен провели неудачную гонку в NASCAR
Оба пилота финишировали в четвертом десятке.
22.08.2022 10:03
Авто/Мото
автор: Александр Шульгин
21 августа на Игоре пройдет заключительный этап Чемпионата Моторинг
19.08.2022 18:53
Авто/Мото
Вандорн стал чемпионом серии «Формула-E»
Перед сезоном 2020 команда Мерседес объявила, что бельгиец станет ее резервным пилотом.
14.08.2022 14:03
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Даниил Квят: NASCAR демонстрирует пример того, как нужно себя вести в спорте
Россиянин примет участие в трех этапах чемпионата в сезоне-2022.
31.07.2022 16:45
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Смоляр одержал первую победу в сезоне «Формулы-3»
Организаторы церемонии награждения обошлись без гимна.
31.07.2022 14:11
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова рвется в Техас, Шевченко отказывается от российского гражданства. Новые приключения наших нейтралов
Стартовал предпоследний женский турнир теннисного сезона, где определяются все восемь участниц финала года. Хорошие шансы попасть туда имеют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – в Гвадалахаре обе россиянки начали с побед.
Закон суров, но справедлив ли? Как Федотова и Абаскаля «забанили» за слитое в сеть видео
КДК РФС обнародовал вердикт в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по следам их перепалки во время дерби.
Овечкин продолжает штамповать голы в 37 лет. А как чувствовали себя в этом возрасте другие супербомбардиры НХЛ?
Александр Овечкин не оставляет попыток побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. До Великого еще больше ста шайб, но российский капитан «Вашингтона» не снижает темпов и перешагнув 37-летний рубеж. Насколько это нормально для лучшей хоккейной лиги мира?
«Позор, он ставит себя выше клуба!» Как Роналду взорвал ситуацию в «МЮ» очередным демаршем
Криштиану Роналду никак не смирится с потерей статуса примы и решился на новую некрасивую выходку.
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
«Спартак» — непобедим! По крайней мере в Кубке России
В четвертом туре Кубка России москвичи взяли три очка в матче с «Факелом» (2:1), сохранили лидерство в группе B и гарантировали себе путевку в плей-офф.
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика