Португальский мотогонщик Невеш погиб во время ралли-марафона Africa Eco Race

Португальский мотогонщик Арминду Невеш погиб на втором этапе ралли-марафона Africa Eco Race, сообщили организаторы соревнований.

Трагедия произошла на 443-м километре спецучастка между марокканскими городами Бусаид и Тагунит. К месту происшествия на вертолете были направлены медики, но они не смогли спасти жизнь 52-летнего гонщика.

Как отметили организаторы, это первая смерть с момента начала проведения ралли-марафона в 2009 году. Устроители гонки призвали пилотов быть осторожнее на следующих этапах пути.

Ралли-марафон Africa Eco Race продлится до 30 октября. Его маршрут пролегает из Монако по Северной Африке в Дакар.