Мотогонщик «Дукати» Баньяя выиграл Гран-при Малайзии

Гонщик заводской команды «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии, 19-й этап чемпионата мира MotoGP.

Итальянец опередил на 0,270 секунды, ставшего вторым Энеа Бастьянина на «Дукати». Третьим, с отставанием в 2,773 секунды, финишировал действующий чемпион мира Фабио Куартараро («Ямаха»), что не позволило Баньяе оформить чемпионский титул в Малайзии.

Итальянец опережает своего ближайшего конкурента на 23 очка, а для досрочной победы в чемпионате требовалось на два больше.

Финальный этап чемпионата состоится в Валенсии 6 ноября.