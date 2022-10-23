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Мотогонщик «Дукати» Баньяя выиграл Гран-при Малайзии

Итальянец укрепил свое лидерство в общем зачете чемпионата, опережая за одну гонку до конца сезона своего ближайшего преследователя на 23 очка.
23 октября 2022 12:22
автор: Александр Евграфов

Гонщик заводской команды «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Малайзии, 19-й этап чемпионата мира MotoGP.

Итальянец опередил на 0,270 секунды, ставшего вторым Энеа Бастьянина на «Дукати». Третьим, с отставанием в 2,773 секунды, финишировал действующий чемпион мира Фабио Куартараро («Ямаха»), что не позволило Баньяе оформить чемпионский титул в Малайзии.

Итальянец опережает своего ближайшего конкурента на 23 очка, а для досрочной победы в чемпионате требовалось на два больше.

Финальный этап чемпионата состоится в Валенсии 6 ноября.

источник: «Советский спорт»
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