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Бывший пилот «Формулы-1» Сироткин завершил карьеру

Исполнительный директор Российской автомобильной федерации заявил, что не вернется в гонки.
25 октября 2022 12:07
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот «Формулы-1», выступавший за команду «Уильямс», Сергей Сироткин завершил свою карьеру гонщика.

«Я хотел бы ответить на один из самых часто задаваемых вами вопросов: стоит ли ждать моего полноценного возвращения в гонки? Ответ — нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, я не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», - написал Сироткин в своих соцсетях.

В «Формуле-1» Сироткин провел 21 гонку, завоевал одно очко, финишировав десятым на Гран-при Италии 2018 года.

В настоящее время 27-летний Сироткин является исполнительным директором Российской автомобильной федерации.

источник: «Советский спорт»
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