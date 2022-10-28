Компания Repsol останется с «Хонда» в MotoGP до конца 2024 года

Нефтяная компания Repsol объявила о продолжении сотрудничества с японским производителем «Хонда» и участии в чемпионатах MotoGP до конца 2024 года, сообщается на официальном сайте команды.

Сотрудничество, начавшееся в 1995 году, признано одним из самых успешных в истории мотогонок. За 28 сезонов гонщики команды 15 раз становились чемпионами мира, дважды Валентино Росси, шесть – Марк Маркес.

В нынешнем сезоне команде не удалось одержать побед, а шестикратный чемпион MotoGP Маркес пропустил большую часть сезона, восстанавливаясь после травм и операций.

В следующем сезоне за заводскую команду «Хонда» поедут Маркес и перешедший из «Сузуки» чемпион мира 2020 года Хоан Мир.