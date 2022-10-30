В «Феррари» представили гиперкар для чемпионата мира в гонках на выносливость (фото)

Компания «Феррари» официально представила гиперкар Ferrari 499P, который примет участие в чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC), в классе LMH, самом мощном из представленных в первенстве.

По сообщению пресс-службы «Феррари», полноприводный спортпрототип оснащен гибридной установкой, в основе которого шестицилиндровый мотор с двумя турбинами. Общая мощность силовой установки ограничена 680 л.с. в соответствии с требованиями регламента чемпионата WEC. Машина оснащена семиступенчатой секвентальной коробкой передач и гибридной системой мощностью 272 л.с, сообщает пресс-служба «Феррари».

Последний раз «Феррари» выступали в высшем классе этой гоночной серии в 1973 году. Дебют новой машины на трассе намечен на март 2023 года, в гонке «1000 миль Себринга» в США.