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«Формула-2» и «Формула-3» впервые проведут этап в Австралии

Международная автомобильная федерация утвердила календари младших гоночных серий.
02 ноября 2022 15:26
автор: Александр Евграфов

Организаторы чемпионатов в младших гоночных сериях представили календари на следующий год. Впервые гонщики будут соревноваться в Альберт-парке в Мельбурне.

Все этапы пройдут в качестве гонок поддержки чемпионата «Формулы-1» и будут совпадать с этапами главной гоночной серии.

В сезоне «Формулы-2» запланировано 28 гонок (по две гонки за этап) в 13 странах (дважды серия приедет лишь в Италию: в Имолу и Монцу). Сезон стартует 3 марта в Бахрейне, а завершится 26 ноября в Абу-Даби.

В предстоящем сезоне «Формулы-3» гонок стало на две больше, чем в этом – их будет 20. Впервые помимо Мельбурна, этап пройдет в Монте-Карло. Начавшись также 3 марта в Бахрейне, сезон «Формулы-3» завершится с окончанием европейской части чемпионата «Формулы-1» - 3 сентября в итальянской Монце.

источник: «Советский спорт»
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