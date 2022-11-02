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Боттас составит компанию Хаккинену в Гонке чемпионов

Финский гонщик «Формулы-1» из команды «Альфа Ромео» впервые примет участие в этих соревнованиях.
02 ноября 2022 20:27
автор: Александр Евграфов

Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас впервые в своей карьере примет участие в Гонке чемпионов, сообщается на сайте организаторов.

Трасса будет проложена по льду Балтийского моря. Вместе с двукратным чемпионом мира Микой Хаккиненом, Боттас составит команду Финляндии для участия в зачете Кубка наций.

Ранее сообщалось, что в гонке примут участие Питер и Оливер Солберги, чемпионка WSeries Джейми Чедвик, четырехкратный победитель «Инди-500» Элио Кастроневес, четырехкратный чемпион мира, завершающий карьеру в «Формуле-1» Себастьян Феттель.

Гонка чемпионов состоится 28, 29 января 2023 года в шведском Пите-Хавсбаде.

источник: «Советский спорт»
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