Куартараро стал лучшим в первой практике заключительного этапа чемпионата MotoGP

Пилоты «Ямаха» и «Дукати» Фабио Куартараро и Лука Марини показали лучшие времена в первой и второй сессиях свободных заездов на Гран-при Валенсии, заключительном этапе чемпионата мира MotoGP.

В первой сессии действующий чемпион мира Куартараро проехал круг за 1 минуту 31,399 секунды. В первую тройку также вошли Марк Маркес («Хонда») и Брэд Биндер («КТМ»). Лидер чемпионата Франческо Баньяя лишь 17-й.

Во второй сессии лучше время составило 1 минуту 30,217 секунды. Тройку лучших составили пилоты на мотоциклах «Дукати»: Лука Марини, Хорхе Мартин (+0,105) и Джек Миллер (+0,128). У Куартараро восьмой результат, у Баньяи – девятый.

Перед завершающим этапом Баньяя опережает действующего чемпиона мира Куартараро на 23 очка. Для завоевания чемпионского титула ему необходимо приехать в воскресенье не ниже 14-го места, в то время как французу надо обязательно побеждать.