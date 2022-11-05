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Миллер стал лучшим в третьей практике заключительного этапа чемпионата MotoGP

Гонщик «Дукати» первым на этапе проехал круг в Валенсии быстрее чем за полторы минуты.
05 ноября 2022 13:38
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Дукати» Джек Миллер показал лучшее время во время третьей сессии свободных заездов на Гран-при Валенсии, заключительном этапе чемпионата мира MotoGP.

Он первым проехал круг быстрее, чем за полторы минуты. Его результат 1 минута 29,921 секунды. Второе время сессии у Йоханна Зарко на «Дукати» (1.30,026), третье у Брэда Биндера на «КТМ» (1.30,188).

Действующий чемпион мира Фабио Куартараро на «Ямахе» показал четвертое время дня, лидер первенства Франческо Баньяя – седьмой.

В субботу в Валенсии состоится четвертая сессия свободных заездов и квалификация. Решающая гонка чемпионата стартует в воскресенье.

Перед завершающим этапом Баньяя опережает действующего чемпиона мира Куартараро на 23 очка. Для завоевания чемпионского титула ему необходимо приехать в воскресенье не ниже 14-го места, в то время как французу надо обязательно побеждать.

источник: «Советский спорт»
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