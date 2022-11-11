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Машина Сордо полностью сгорела на Ралли Японии (видео)

Автомобиль загорелся на втором спецучастке после выезда из туннеля.
11 ноября 2022 13:30
автор: Александр Евграфов

Автомобиль «Hyundai» испанского гонщика Дани Сордо полностью сгорел во время прохождения спецучастка на последнем этапе чемпионата мира по ралли (WRC).

Испанец остановился из-за появившегося запаха гари сразу после выезда из туннеля на втором спецучастке. Сордо и его штурман Кандиро Карреа попытались потушить машину. В этом им помогли британский пилот Гас Гринсмит со своим штурманом. Но пламя быстро распространилось и автомобиль сгорел дотла.

«Это произошло очень быстро. В машине стоял сильный запах бензина. Между сиденьями вдруг повалил дым, я остановил сразу машину. Через несколько минут она начала гореть. Мы пытались потушить огонь, но это было невозможно. Мне жаль команду. Мы потеряли машину. Это плохой день для нас», - прокомментировал инцидент Сордо.

Прохождение третьего спецучастка было отменено организаторами соревнований.

После преодоления 7 из 19 спецучастков на этапе лидирует британец Эльфин Эванс. В общем зачете чемпионский титул досрочно завоевал финн Калле Рованперя, ставший самым молодым чемпионом мира WRC в ее истории.

источник: «Советский спорт»
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