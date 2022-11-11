Машина Сордо полностью сгорела на Ралли Японии (видео)

Автомобиль «Hyundai» испанского гонщика Дани Сордо полностью сгорел во время прохождения спецучастка на последнем этапе чемпионата мира по ралли (WRC).

Испанец остановился из-за появившегося запаха гари сразу после выезда из туннеля на втором спецучастке. Сордо и его штурман Кандиро Карреа попытались потушить машину. В этом им помогли британский пилот Гас Гринсмит со своим штурманом. Но пламя быстро распространилось и автомобиль сгорел дотла.

«Это произошло очень быстро. В машине стоял сильный запах бензина. Между сиденьями вдруг повалил дым, я остановил сразу машину. Через несколько минут она начала гореть. Мы пытались потушить огонь, но это было невозможно. Мне жаль команду. Мы потеряли машину. Это плохой день для нас», - прокомментировал инцидент Сордо.

Прохождение третьего спецучастка было отменено организаторами соревнований.

После преодоления 7 из 19 спецучастков на этапе лидирует британец Эльфин Эванс. В общем зачете чемпионский титул досрочно завоевал финн Калле Рованперя, ставший самым молодым чемпионом мира WRC в ее истории.