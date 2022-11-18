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Гонки «Формулы-Е» пройдут в новом формате

В регламент электрической серии внесены изменения.
18 ноября 2022 18:28
автор: Александр Евграфов

В сезоне «Формулы-Е» 2023 года, который стартует в январе, изменится формат гонок, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Теперь гоночная дистанция будет исчисляться количество кругов, а не временем. Изменились правила использования машины безопасности или двойных желтых флагов. Теперь количество кругов, пройденных в режиме машины безопасности, или, когда по всему кругу объявлен режим желтых флагов, будет автоматически прибавляться к гоночной дистанции.

На ряде этапов будет использован режим Attack Charge, который станет обязательным. В этом случае, все пилоты обязаны будут заехать на 30-секундный пит-стоп для быстрой подзарядки батареи. А после него пилоты смогут дважды активировать режим атаки, при котором отдача батареи увеличивается.

При этом правило двойного использования стандартного режима атаки сохраняется.

Новый регламент также обяжет команды дважды за сезон предоставить возможность новичкам электрической серии провести сессию свободных заездов.

источник: «Советский спорт»
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