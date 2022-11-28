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Гонщица команды Хэмилтона попала в серьезную аварию (видео)

Кристина Гутьерес разбила автомобиль накануне финала сезона электрической внедорожной серии Extreme E.
28 ноября 2022 12:58
автор: Александр Евграфов

Гонщица команды семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона Кристина Гуттьеррес попала в аварию накануне финальной гонки сезона электрической внедорожной серии Extreme E.

На трассе Пунта-дель-Эсте в Уругвае она ошиблась при прохождении участка, потеряла управление и вылетела с трассы.

К счастью, обошлось без травм и на следующий день она вместе со своим напарником, девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом, финишировала третьей, что позволило Team X44 выиграть чемпионский титул.

источник: «Советский спорт»
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