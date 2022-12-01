Представлен маршрут ралли-рейда «Дакар-2023»

Организаторы ралли-рейда «Дакар» представили маршрут 2023 года, который в четвертый раз в истории пройдет по территории Саудовской Аравии.

Гонка стартует 31 декабря 10-километровым прологом на берегу Красного моря. Затем участники пересекут практически всю территорию Саудовской Аравии, а 15 января финишируют в Даммаме. Всего запланировано 14 этапов общей протяженностью около 5 тысяч километров, последний со спецучастком в 136 км пройдет 15 января.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии, но разрешила гонщикам выступать под нейтральным флагом. Кроме того, пилоты должны были подписать декларацию о приверженности принципам мира.

Также сообщалось, что многократные победители ралли-рейда, команда «КАМАЗ-Мастер» отказалась от участия в «Дакаре» из-за запрета выступать под российским флагом.