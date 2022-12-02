Компания-промоутер гоночной серии DTM объявила о своем закрытии

Компания ITR, являющаяся многолетним промоутером немецкой гоночной серии DTM объявила о прекращении своей деятельности, сообщают британские СМИ.

По данным источника, серия, оставшись без компании-организатора, ведет переговоры с германским автомобильным клубом ADAC о поддержке и поиске нового промоутера. Тем не менее, будущее серии остается неясным.

Несмотря на то, что в 2021 году после реформы DTM, популярность серии выросла, она потеряла поддержку немецких автопроизводителей в связи с переходом с машин Class1 на GT3 Pro.

«Переговоры с ADAC конструктивны, но у нас нет окончательного решения. Мы можем прояснить одно – ITR в 2023 году не будет промоутером DTM», - цитирует источник руководителя серии, экс-пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера.