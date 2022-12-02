Немецкий автомобильный клуб приобрел все права на серию DTM

Немецкий автомобильный клуб (ADAC) объявил о приобретении прав на организацию и проведение гонок серии DTM, сообщается на официальном сайте ADAC.

Ранее сообщалось, что предыдущий промоутер серии, компания ITR объявила о своем уходе и закрытии.

В 2021 году после реформы DTM, популярность серии выросла, она потеряла поддержку немецких автопроизводителей в связи с переходом с машин Class1 на GT3 Pro.

«Начиная со следующего года, DTM начинает новую главу в своей долгой истории, теперь под эгидой ADAC. Мы приобретаем этот бренд с целью реорганизации структуры всего немецкого автоспорта», - отметил руководитель ADAC Герд Эннсер.

Ранее в серии DTM выступал российский гонщик Виталий Петров.