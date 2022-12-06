Гонщицы Нифонтова и Жданова победителями чемпионата России по ралли-рейдам в классе Т3

Танцует даже тренер! Как Бразилия с вернувшимся Неймаром устроила тайм-карнавал с Кореей и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Бразилии, забив четыре мяча в первом тайме, разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре на Хорватию.