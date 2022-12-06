Гонщицы Нифонтова и Жданова победителями чемпионата России по ралли-рейдам в классе Т3

Экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Ждановой стал победителем чемпионата России по ралли-рейдам в классе Т3.
Также женский экипаж впервые в истории чемпионатов вошел в тройку лучших, заняв второе место в абсолютном зачете.
«Отыграть две минуты на 50 км из области фантастики. Я разозлилась и нажала на газ, но вдруг за 15 км до финиша мы увидели Диму (Мордковича), стоящего на обочине из-за замены ремня. Казалось бы, вот он шанс на победу. Но от такого агрессивного вождения и у нас начало жестко пахнуть горелым ремнем. Пришлось сбавить темп и в этот раз фортуна осталась на нашей стороне», - сообщила Анастасия Нифонтова в своем Telegram-канале.
Ранее в классе Т3 в чемпионатах побеждала Мария Опарина.