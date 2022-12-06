Экс-пилот «Формулы-1» Грожан стал заводским пилотом «Ламборджини»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан станет пилотом заводской команды «Ламборджини» в гонках на выносливость, сообщает пресс-служба команды.

В 2023 году Ромен будет работать над разработкой гиперкара класса LMDh, дебют которого назначен на 2024 год.

В предстоящем сезоне Грожан выступит в заводской команде Iron Lynx вместе с напарниками Мирко Бортолотти и Андреа Калдарелли.

В январе он примет участие в гонке «24 часа Дайтоны». Также Ромен продолжит совмещать выступления с гонками в «Индикар».

Грожан в 2020 году попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна, в которой едва не погиб. После окончания сезона и выписки из госпиталя француз перешел в американскую серию «Индикар».