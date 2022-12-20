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Французский гонщик Нато будет выступать под номером в память о Жюле Бьянки

Пилот отметил, что этот номер для него особенный.
20 декабря 2022 12:43
автор: Александр Евграфов

Французский пилот «Формулы-Е» Норман Нато будет выступать в следующем сезоне под номером 17, сообщают французские СМИ.

Этот номер выведен из обращения в «Формуле-1», потому что под ним выступал француз Жюль Бьянки. На Гран-при Японии в 2014 году он попал в аварию, врезавшись в трактор, эвакуировавший с трассу машину Адриана Сутиля. Гонщик получил тяжелые травмы, и спустя несколько месяцев скончался, не приходя в сознание.

«Я счастлив выступать в «Формуле-Е» под номером 17, потому что этот номер для меня многое значит, я выигрывал в картине под этим номером. Жюль выступал в «Формуле-1» с ним, и это делает номер для меня особенным», - цитирует Нато источник.

Следующий сезон станет для Нато третьим в электрической серии. Ранее под номером 17 в «Формуле-Е» выступал чемпион Ник де Вриз.

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