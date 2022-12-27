Петров, Карякин, Ладыгин и Нифонтова примут участие в юбилейной гонке чемпионов

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, двукратный чемпион мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова примут участие в юбилейной гонке чемпионов, сообщает Telegram-канал Lada Sport Rosneft.
В этом году гонка состоится в 25-й раз. Титул победителя будет защищать Кирилл Ладыгин. Также за руль машин на полигоне АвтоВАЗ в Тольятти сядут чемпион России по дрифту Аркадий Цареградцев, чемпион России по кольцевым гонкам Дмитрий Брагин, чемпион России по ралли Дмитрий Воронов, чемпион России по ралли-кроссе Раис Минниханов.
Среди участников также известные российские пилоты Макс Туриев, Рустам Фатхутдинов, Владимир Шешенин, Егор Санин, Леонид Панфилов, Владимир Мельников.
Гонка чемпионов состоится 14 января 2023 года в Тольятти.