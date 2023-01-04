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Девятикратный чемпион мира по ралли Леб выиграл четвертый этап ралли-рейда «Дакар»

На финише этапа он опередил своего соотечественника Петеранселя.
04 января 2023 18:10
автор: Александр Евграфов

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб выиграл четвертый этап ралли-рейда «Дакар», проходящий в Саудовской Аравии.

Дистанцию спецучастка в 425 км Леб проехал за 4 часа 11 минут 34 секунды, опередив своего соотечественника на «Ауди» Стефана Петеранселя на 13 секунд. Замкнул тройку лучших еще один пилот «Ауди» Карлос Сайнс-старший, отставший на 1 минуту 50 секунд.

Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия на «Тойота» финишировал четвертым с отставанием 7 минут 4 секунды. В генеральной классификации внедорожников Аль-Аттия опережает ближайшего преследователя Язида Аль-Раджи на 18 минут 18 секунд. Петерансель идет третьим (+18.52).

Пятый этап «Дакара» состоится 5 января, его протяженность составляет 643 км, из которых на спецучасток выделено 373 км.

источник: «Советский спорт»
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