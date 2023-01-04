FIA разрешила некоторым участникам «Дакара» поднять мощность своих двигателей

Комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам известила участников «Дакара», который проходит в Саудовской Аравии, что перед пятым этапом рейда будет изменен баланс производительности прототипов.

В частности, после анализа телеметрии, было разрешено пилотам машин с гибридными установками увеличить мощность на 8 кВт (примерно 11 лошадиных сил). К таким машинам относятся те, что представляют концерн «Ауди». Они получат преимущество в мощности над соперниками из «Тойоты» и «Продрайва».

В общем зачете после четырех этапов лидирует гонщик Нассер Аль-Аттия на «Тойота», который опережает ближайшего преследователя Язида Аль-Раджи на 18 минут 18 секунд. Стефан Петерансель на «Ауди» идет третьим (+18.52).

Аль-Аттия отреагировал на решение организаторов возмущенным постом в социальных сетях.

«Наш главный конкурент получил 11 дополнительных лошадиных сил, ну и сюрприз. Спасибо, что рано убили гонку», - написал катарский автогонщик.