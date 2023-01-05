Резервный пилот «Феррари» Шварцман провел первые тесты в «Индикар» и показал лучшее время

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман принял участие в частных тестах серии «Индикар», состоявшихся на трассе Себринг.

Российский гонщик работал с машиной команды Chip Ganassi Racing и возглавил неофициальный протокол дня. Он проехал 86 кругов с лучшим временем 52,539 секунды.

Помимо Шварцмана, для которого эти тесты стали первым опытом работы с машиной «Индикар», в тестах приняли участие Рей Робб из команды Dale Coyne Racing (52,584, 77 кругов), Киффин Симпсон из Chip Ganassi Racing (52,905, 96 кругов) и Дейн Кэмерон из Penske (53,364, 74 круга).

Ранее сообщалось, что в Chip Ganassi Racing рассматривают кандидатуру Роберта Шварцмана как вариант для замены Алекса Палоу в 2024 году.

Сезон «Индикар» стартует 5 марта в Сент-Питерсберге.