Аль-Аттия выиграл пятый этап «Дакара» и укрепил лидерство в зачете

Катарский гонщик «Тойота» Нассер Аль-Аттия выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар» в зачете пилотов автомобилей, проходящий в Саудовской Аравии.

Катарский гонщик преодолел дистанцию пятого спецучастка в 373 км за 4 часа 13 минут 23 секунды. На 1 минуту 57 секунд отстал от него испанский пилот «Ауди» Карлос Сайнс-старший, еще один пилот команды «Ауди» Стефан Петерансель финишировал третьим с отставанием в 3 минуты 44 секунды.

В общем зачете Аль-Аттия укрепил свое лидерство, опережая Петеранселя, вышедшего на второе место, на 22 минуты 36 секунд. На третье место опустился гонщик «Овердрайв» Язид Аль-Раджи (+27.01).

Шестой этап «Дакара» состоится 6 января, он будет самым продолжительным в ралли-рейде. Его протяженность составляет 876 км, из которых на спецучасток выделено 467 км.