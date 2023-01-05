Экипаж Лопрайса выиграл пятый этап «Дакара» в зачете грузовиков и укрепил лидерство

Экипаж «Praga» во главе с Алешем Лопрайсом выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии в зачете грузовиков.

Отметим, что для чешского пилота эта победа стала втором в рейде. Он преодолел дистанцию спецучастка за 5 часов 6 минут 57 секунд.

Второе место занял экипаж Iveco под управлением нидерландца Мартина ван ден Бринка, отставший на 16 секунд, третьим стал его соотечественник, также на Iveco Янус ван Кастерен (+3.24).

В общем зачете преимущество Лопрайса над ван ден Бринком выросло до 15 минут 22 секунд, третьим идет Янус ван Кастерен с отставанием в 51 минуту 58 секунд.

Шестой этап «Дакара» состоится 6 января, его протяженность составляет 876 км, из которых на спецучасток выделено 467 км.