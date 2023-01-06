Рекордсмен «Дакара» по числу побед Петерансель снялся с ралли-рейда после аварии

Французский гонщик Стефан Петерансель снялся с ралли-рейда «Дакар» 2023 года после аварии на шестом этапе, проходящем в Саудовской Аравии.

По информации официального сайта соревнований, 57-летний Петерансель попал в аварию на 212 км спецучастка. В ней травму спины получил штурман Эдуард Буланже, которому потребовалась медицинская помощь и эвакуация для дальнейшего обследования.

После пяти этапов рекордсмен по количеству побед на ралли «Дакар» (их у француза 14), Петерансель шел на втором месте в генеральной классификации в зачете внедорожников.