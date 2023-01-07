Лопрайс финишировал вторым на этапе «Дакара» и вернул лидерство в зачете грузовиков

Нидерландский пилот Янус ван Кастерен, выступающий на Iveco, одержал победу на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.

Он преодолел спецучасток в 333 км за 3 часа 35 минут 10 секунд. На втором месте финишировал чех Алеш Лопрайс на Praga, отстав на 3 минуты 42 секунды. Замкнул тройку лучших нидерландец Мартин ван ден Бринк на Iveco (+6 минут 19 секунд).

После технических проблем на шестом этапе Лопрайс вернул себе лидерство в генеральной классификации, обойдя ван ден Бринка. Гонщиков теперь разделяют только две минуты. Третьим идет ван Кастерен с отставанием 22 минуты 11 секунд.

Сложные погодные условия вынудили организаторов отменить этап для мотогонщиков и участников на квадроциклах, а также изменить маршрут седьмого этапа.

Восьмой этап состоится 8 января. Участникам предстоит преодолеть 822 км дистанцию, из которых 346 отведено на спецучасток.