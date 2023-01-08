Штурман Петеранселя Буланже будет прооперирован после аварии на «Дакаре»

Штурман французского гонщика «Ауди» Стефана Петеранселя Эдуард Буланже будет прооперирован после аварии, в которую он попал в ходе шестого этапа ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии.

Экипаж Петеранселя попал в аварию на 212-м километре. Буланже получил травму спины после сильного удара и был доставлен в больницу, а экипаж сошел с дистанции.

«У меня сломан позвонок, операция будет в понедельник. Пришло время восстанавливаться. Я желаю всего наилучшего своей гоночной семье», - написал Буланже в соцсетях.

После семи этапов в зачете автомобилей лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия на «Тойота». Ралли-рейд «Дакар» финиширует 15 января.