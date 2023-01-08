Леб выиграл восьмой этап «Дакара», Аль-Аттия - второй

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб выиграл восьмой этап ралли-рейда «Дакар», проходящий в Саудовской Аравии. Спецучасток в 346 км он проехал за 3 часа 34 минуты и 24 секунды.

Вторым финишировал Нассер Аль-Аттия на «Тойота», отстав от победителя на 2 минуты 11 секунд. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс-старший на «Ауди» с отставанием 3 минуты 31 секунда.

В генеральной классификации Аль-Аттия увеличил отрыв от своего ближайшего преследователя и своего напарника по «Тойота» Хенка Латегана. Между двумя пилотами после 8 этапов – 1 час 3 минуты 46 секунд. На третьем месте Лукас Мораес (отставание 1 час 20 минут 22 секунды). Себастьен Леб – четвертый (+ 1 час 52 минуты 6 секунд).

Завтра на «Дакаре» день отдыха после марафонского этапа. Ралли-рейд возобновится 10 января. Участникам предстоит пройти 686 км, из которых 358 км отведено на спецучасток.