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Мацик выиграл восьмой этап «Дакара», Лопрайс сохранил лидерство в зачете грузовиков

Чех опережает своего ближайшего преследователя на 16 минут.
08 января 2023 21:33
автор: Александр Евграфов

Чешский экипаж Iveco Мартина Мацика победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, в зачет грузовиков.

Мацик преодолел дистанцию спецучастка в 346 км за 4 часа 4 минуты 28 секунд. Вторым стал голландец Митчелл ван ден Бринк, также на Iveco, отставший на 59 секунд. Замкнул тройку лучших чех Алеш Лопрайс, который сохранил лидерство в общем зачете.

Лопрайс опережает своего ближайшего преследователя нидерландского пилота Мартина ван ден Бринк на Iveco на 16 минут 17 секунд, еще один представитель Нидерландов Янус ван Кастерен на Iveco идет третьим с отставанием в 38 минут 3 секунды.

Завтра на «Дакаре» день отдыха после марафонского этапа. Ралли-рейд возобновится 10 января. Участникам предстоит пройти 686 км, из которых 358 км отведено на спецучасток.

источник: «Советский спорт»
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