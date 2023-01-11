Во время ралли-рейда «Дакар» погиб зритель, оказавшись под колесами грузовика лидера зачета

Во время аварии на дюне в ходе девятого этапа ралли-рейда «Дакар-2023», проходящем в Саудовской Аравии, погиб один из зрителей, сообщает официальный сайт «Дакара».

По данным источника, зритель из Италии стал участником аварии и получил серьезные травмы. «Он был эвакуирован вертолетом для оказания последующей медицинской помощи, но скончался во время перелета», - говорится в заявлении.

Инцидент произошел с лидером общего зачета грузовиков Алешем Лопрайсом на Praga. Зритель оказался под колесами машины.

Ралли-рейд «Дакар-2023» финиширует 15 января.