Карлос Сайнс-старший снялся с «Дакара», попав в серьезную аварию

Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший объявил о том, что снимается с рейда «Дакар-2023», проходящем в Саудовской Аравии.

Причиной стала авария, в которую испанец попал в ходе девятого этапа, когда его машина перевернулась на дюне. Сайнсу потребовалась медицинская помощь, его эвакуировали на вертолете, но позже он попросил вернуться к машине.

«К сожалению, из-за аварии машина получила серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. С большим сожалением сообщаем, что покидаем «Дакар». Главное, что не произошло ничего страшного. Спасибо всем, Лукасу Крусу, «Ауди» за проделанную работу», - написал Сайнс в соцсетях.

Ранее испанец уже попадал в серьезную аварию по ходу одного из этапов и потратил несколько часов на ремонт машины.

Ралли-рейд «Дакар» финиширует 15 января. В зачете автомобилей лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия.