World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экипаж Лопрайса снялся с «Дакара» после гибели зрителя

Организаторы отмечают, что смерть болельщика наступила не от травм, а в результате сердечного приступа.
11 января 2023 12:13
автор: Александр Евграфов

Лидировавший в общем зачете грузовиков экипаж Praga Алеша Лопрайса снялся с ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии, после инцидента на девятом этапе, сообщают нидерландские СМИ.

В ходе прохождения спецучастка грузовик Лопрайса наехал на одного из зрителей, которые находились на дюне, в результате чего тот скончался.

Организаторы отмечают, что смерть 69-летнего итальянца наступила не от травм, а в результате сердечного приступа, однако Лопрайс отмечает, что виновен в инциденте, хотя записи с бортовых и внешних камер отмечают, что пилот не видел пострадавшего.

«Он получил травму, а во время транспортировки в госпиталь у него случился сердечный приступ. Человеческая жизнь угасла и по факту моими действиями. Но я должен сказать, что не знал об этом. Никто из экипажа не знал. Я хочу выразить самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Этот трагичный инцидент будет преследовать меня до конца жизни», - написал Лопрайс.

Лопрайс лидировал в зачете грузовиков после девяти этапов ралли-рейда. «Дакар» финиширует 15 января.

Это интересно:
Экипаж Лопрайса снялся с «Дакара» после гибели зрителя
Организаторы отмечают, что смерть болельщика наступила не от травм, а в результате сердечного приступа.
11.01.2023 12:13
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Карлос Сайнс-старший снялся с «Дакара», попав в серьезную аварию
Испанец второй раз за рейд вынужден был прибегать к технической поддержке.
11.01.2023 11:49
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Во время ралли-рейда «Дакар» погиб зритель, оказавшись под колесами грузовика лидера зачета
Он стал участником аварии и скончался от полученных травм.
11.01.2023 10:59
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мацик выиграл восьмой этап «Дакара», Лопрайс сохранил лидерство в зачете грузовиков
Чех опережает своего ближайшего преследователя на 16 минут.
08.01.2023 21:33
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Леб выиграл восьмой этап «Дакара», Аль-Аттия - второй
Леб выиграл восьмой этап «Дакара», Аль-Аттия - второй
Третьим на этапе стал Карлос Сайнс.
08.01.2023 18:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Штурман Петеранселя Буланже будет прооперирован после аварии на «Дакаре»
У француза диагностирован перелом позвонка.
08.01.2023 15:38
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Лопрайс финишировал вторым на этапе «Дакара» и вернул лидерство в зачете грузовиков
Победителем седьмого этапа стал нидерландец Янус ван Кастерен.
07.01.2023 19:33
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Австралийский дрэг-рейсер погиб во время соревнований
На скорости в 320 км/ч его машина потеряла управление и врезалась в телевизионную вышку.
07.01.2023 18:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
FIA выведет номер 43 из чемпионата мира по ралли в память о погибшем гонщике Блоке
Федерация почтит память Кена Блока, погибшего в аварии.
07.01.2023 17:53
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Рекордсмен «Дакара» по числу побед Петерансель снялся с ралли-рейда после аварии
Штурман француза Буланже получил травму спины.
06.01.2023 14:19
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика