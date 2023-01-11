Экипаж Лопрайса снялся с «Дакара» после гибели зрителя

Лидировавший в общем зачете грузовиков экипаж Praga Алеша Лопрайса снялся с ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии, после инцидента на девятом этапе, сообщают нидерландские СМИ.

В ходе прохождения спецучастка грузовик Лопрайса наехал на одного из зрителей, которые находились на дюне, в результате чего тот скончался.

Организаторы отмечают, что смерть 69-летнего итальянца наступила не от травм, а в результате сердечного приступа, однако Лопрайс отмечает, что виновен в инциденте, хотя записи с бортовых и внешних камер отмечают, что пилот не видел пострадавшего.

«Он получил травму, а во время транспортировки в госпиталь у него случился сердечный приступ. Человеческая жизнь угасла и по факту моими действиями. Но я должен сказать, что не знал об этом. Никто из экипажа не знал. Я хочу выразить самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Этот трагичный инцидент будет преследовать меня до конца жизни», - написал Лопрайс.

Лопрайс лидировал в зачете грузовиков после девяти этапов ралли-рейда. «Дакар» финиширует 15 января.