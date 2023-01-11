Бранч выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете мотогонщиков, Бенавидес возглавил зачет

Ботсванский гонщик команды Hero Motorsports Росс Бранч стал победителем десятого этапа ралли-рейда «Дакар-2023», проходящего в Саудовской Аравии.

Дистанцию спецучастка в 114 км он преодолел за 1 час 44 минуты. На 21 секунду отстал от него Адриен ван Беверен на «Хонда». Замкнул тройку лучших Майкл Доэрти на Husqvarna с отставанием от победителя в 30 секунд. Четвертым приехал Кевин Бенавидес на KTM с минутным отставанием.

Это позволило аргентинцу возглавить генеральный зачет у мотогонщиков. Плотность результатов здесь заставляет лидеров меняться после каждого этапа. После 10 этапов Бенавидес опережает Хоуса на 1 минуту 29 секунд и Тоби Прайса на 2 минуты 10 секунд.

11-й этап «Дакара» состоится 12 января. Участникам предстоит преодолеть 427 км пути, из которых 274 отведено на спецучасток.

Финиширует «Дакар» 15 января.