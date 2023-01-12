Девятикратный чемпион мира по ралли Леб выиграл четвертый подряд этап на «Дакаре»

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб выиграл 11-й этап ралли-рейда «Дакар», проходящий в Саудовской Аравии. Эта победа стала для француза, выступающего за команду Prodrive, четвертой подряд и пятой в рейде.

Дистанцию спецучастка в 274 км он проехал за 2 часа 56 минут 14 секунд, опередив своего напарника по команде Германа Шишери и Маттиаса Экстрема на «Ауди». Лидер общего зачета катарский гонщик Нассер Аль-Аттия на «Тойота» финишировал четвертым, отстав от победителя на 6 минут 42 секунды.

Преимущество Аль-Аттийи в общем зачете над Лукасом Моралесом за три этапа до финиша составляет 1 час 21 минуту 4 секунды. Борьба за второе место обостряется. Моралеса и Леба разделяют меньше 9 минут.

В зачете мотоциклистов вновь сменился лидер. После 11 этапа общий зачет возглавил Скайлер Хоус, опережающий Тоби Прайса на 28 секунд.

12-й этап «Дакара» состоится 13 января. Участникам предстоит преодолеть 376 км, из которых 185 отведено для спецучастка. Финиширует «Дакар» 15 января.