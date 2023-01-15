Бенавидес стал двукратным победителем «Дакара», Аль-Аттия - пятикратным

Кевин Бенавидес на KTM второй раз в своей карьере стал победителем «Дакара-2023» в зачете мотоциклистов, завершившегося в Саудовской Аравии. На финише его и напарника по команде KTM Тоби Прайса, финишировавшего вторым, разделили 43 секунды. На 5 минут 4 секунды отстал от победителя Скайлер Хоус на «Хускварне».

В зачете внедорожников пятую победу на «Дакаре» одержал катарский пилот «Тойота» Нассер Аль-Аттия. Второе место занял девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб, который установил рекорд «Дакара», выиграв шесть этапов подряд, перекрыв прежнее достижение Ари Ватанена, одержавшего в 1989 году пять побед подряд. Тем не менее отставание Леба от Аль-Аттии составило 1 час 18 минут 49 секунд. Тройку лучших в этом зачете замкнул Лукас Мораес.

В зачете мотовездеходов литовец Рокас Бацюшка на последнем этапе потерял более 20 минут и упустил победу в общем зачете. Он уступил первое место дебютанту «Дакара» Эрику Гочалу.

В зачете грузовиков победителем стал нидерландский гонщик Янус ван Кастерен, опередивший Мартина Мацика на 1 час 12 минут 34 секунды. Третье место у Мартина ван ден Бринка.

Российские гонщики команды «Камаз-Мастер» приняли решение отказаться от участия в «Дакаре» после требований FIA подписать документ, осуждающий действия России.