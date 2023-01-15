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Пилот ABT Фряйнс сломал руку в первой гонке нового сезона «Формулы-Е»

После столкновения с Норманом Нато, машина Фряйнса врезалась в отбойник, и гонщик получил травмы.
15 января 2023 14:12
автор: Александр Евграфов

Нидерландский гонщик команды ABT Робин Фряйнс госпитализирован с переломом левой руки после аварии, которая произошла в первой гонке сезона «Формулы-Е», которая состоялась в Мексике на автодроме имени братьев Родригес.

На первом круге Фряйнс столкнулся с Норманом Нато, после чего машина отлетела и врезалась в отбойник. Позже он был доставлен в больницу для обследования.

«Мы с сожалением сообщаем, что Робин Фряйнс получил перелом левой руки и был доставлен в больницу для обследования», - говорится в сообщении пресс-службы ABT.

Победителем дебютной гонки сезона стал пилот «Андретти» Джейк Деннис, вторым финишировал Паскаль Верляйн («Порше») и Лукас ди Грасси («Махиндра).

Второй этап чемпионата мира состоится 27 января в Саудовской Аравии.

источник: «Советский спорт»
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Пилот ABT Фряйнс сломал руку в первой гонке нового сезона «Формулы-Е»
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