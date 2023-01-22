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Российский гонщик Николай Грязин выиграл Ралли Монте-Карло в зачете WRC2, Ожье установил рекорд

Эта победа стала для Грязина третьей в карьере в WRC2.
22 января 2023 15:26
автор: Александр Евграфов

Российский пилот Николай Грязин и его штурман Константин Александров выиграли первый этап чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Монте-Карло в зачете WRC2. Он преодолел дистанцию за 3 часа 22 минуты 5,4 секунды, опередив своего ближайшего преследователя француза Йоана Росселя на 4,5 секунды.

Эта победа стала для россиянина третьей в его карьере в WRC2, второй для Александрова и первой для новой Skoda Fabia RS Rally 2.

Победу в основном зачете завоевал француз Себастьен Ожье. По числу побед на этом этапе Ожье стал рекордсменом, обогнав своего соотечественника Себастьена Леба. На счету Ожье теперь 9 побед в Монте-Карло.

Второй этап чемпионата Ралли Швеция пройдет с 9 по 12 февраля.

источник: «Советский спорт»
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Эта победа стала для Грязина третьей в карьере в WRC2.
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