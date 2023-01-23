Российского пилота Грязина лишили победы на Ралли Монте-Карло

Российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова оштрафован за срезку поворота на одном из спецучастков и лишен победы на Ралли Монте-Карло в зачете WRC2, сообщают организаторы.

Штраф был выписан на следующий день после происшествия и у российского экипажа не было возможности прибавить, чтобы отыграть штраф. Грязев опередил на финише ралли француза Йоана Росселя на 4,5 секунды, но после вынесения пятисекундного штрафа, Россель был объявлен победителем.

Второй этап чемпионата Ралли Швеция пройдет с 9 по 12 февраля.