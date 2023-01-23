Пилот Хуан-Мануэль Корреа вернется в гонки после тяжелой аварии

Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа выступит в команде Van Amersfoort Racing в новом сезоне «Формулы-2», сообщается на официальном сайте серии.

Корреа возвращается в «Формулу-2» на полный сезон после страшной аварии, произошедшей 31 августа 2019 года на Гран-при Бельгии в Спа. Тогда при столкновении машин погиб французский гонщик Антуан Юбер, а Корреа получил множественные переломы обеих ног и повреждение позвоночника.

В ходе лечения у гонщика возникли осложнения с легкими, врачи ввели пилота в искусственную кому на две недели, а потом из-за упущенного времени возникла серьезная угроза ампутации пострадавшей ноги. Пилот уговорил врачей рискнуть и сохранить ногу.

Сезон 2021 года Корреа провел в «Формуле-3», а в 2022 году смог попробовать силы вновь в «Формуле-2» в разовых гонках. Теперь контракт с 23-летним американским пилотом заключен на полный сезон.