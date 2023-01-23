Определились все участники Гонки чемпионов 2023 года. Как и в минувшем году она пройдет в 120 км от Полярного круга в Пите-Хавсбаде на импровизированной трассе, проложенной по замерзшему Балтийскому морю.

Маттиас Экстрем и Йохан Кристоферссон выступят за сборную Швеции, хозяйку турнира.

За сборную Германии поедут четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель и сын семикратного чемпиона Мик Шумахер. Финляндию представят двукратный чемпион мира «Формулы-1» Мика Хаккинен и Валттери Боттас. Команду США составили Трэвис Пастрана и Таннер Фост. За Великобританию будут выступать Дэвид Култхард и Джейми Чедвик. Францию представят Адриан Тамбэ и Себастьян Леб.

Команду Севера составили Том Кристенсен и Феликс Розенквист, команда всех звезд будет состоять из Фелипе Друговича, Тьерри Невилла, а за сборную Норвегии выступят отец и сын Солберги – Петтер и Оливер.

Гонка состоится 28, 29 января. В рамках программы предусмотрены и демонстрационные заезды – Экстрем представит возможности классической Audi S1, а Стефан Петерансель покажет Audi RS Q-tron, на которой он выступал в ралли-рейде «Дакар».