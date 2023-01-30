Экстрем выиграл Гонку чемпионов в личном зачете, семья Сольбергов – в командном

Чемпион мира по ралли-кроссу швед Маттиас Экстрем в четвертый раз стал победителем Гонки чемпионов в индивидуальном зачете.

В финальном заезде на ледовой трассе, проложенной на территории шведского спортивного комплекса в местечке Пите-Хавсбад, он дважды оказался быстрее немца Мика Шумахера.

Гонщикам предстояло проехать на четырех видах машин – ралли-кроссовых Zeroid X1 (335 л.с.) и Supercars Lite (320 л.с.), концепте Cupra Urbanrebel (435 л.с) и мотовездеходе Polaris RZR (181 л.с).

Ранее Экстрем побеждал в Гонке чемпионов в 2006, 2007 и 2009 году.

Кубок наций выиграла команда Норвегии, в которой выступали Петтер Сольберг и его сын Оливер.