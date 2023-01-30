World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экстрем выиграл Гонку чемпионов в личном зачете, семья Сольбергов – в командном

Швед в четвертый раз выигрывает титул «Чемпиона чемпионов».
30 января 2023 13:36
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по ралли-кроссу швед Маттиас Экстрем в четвертый раз стал победителем Гонки чемпионов в индивидуальном зачете.

В финальном заезде на ледовой трассе, проложенной на территории шведского спортивного комплекса в местечке Пите-Хавсбад, он дважды оказался быстрее немца Мика Шумахера.

Гонщикам предстояло проехать на четырех видах машин – ралли-кроссовых Zeroid X1 (335 л.с.) и Supercars Lite (320 л.с.), концепте Cupra Urbanrebel (435 л.с) и мотовездеходе Polaris RZR (181 л.с).

Ранее Экстрем побеждал в Гонке чемпионов в 2006, 2007 и 2009 году.

Кубок наций выиграла команда Норвегии, в которой выступали Петтер Сольберг и его сын Оливер.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Экстрем выиграл Гонку чемпионов в личном зачете, семья Сольбергов – в командном
Швед в четвертый раз выигрывает титул «Чемпиона чемпионов».
30.01.2023 13:36
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Определились все участники Гонки чемпионов 2023 года
Последними о своем участии заявили трехкратный победитель Гонки чемпионов Маттиас Экстрем и Йохан Кристоферссон.
23.01.2023 20:06
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Пилот Хуан-Мануэль Корреа вернется в гонки после тяжелой аварии
Гонщик «Формулы-2» попал в аварию в 2019 году, в которой погиб его коллега Антауан Юбер.
23.01.2023 16:25
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Российского пилота Грязина лишили победы на Ралли Монте-Карло
Российский экипаж был оштрафован за срезку поворота на одном из спецучастков.
23.01.2023 12:29
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Российский гонщик Николай Грязин выиграл Ралли Монте-Карло в зачете WRC2, Ожье установил рекорд
Эта победа стала для Грязина третьей в карьере в WRC2.
22.01.2023 15:26
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Пилот ABT Фряйнс сломал руку в первой гонке нового сезона «Формулы-Е»
После столкновения с Норманом Нато, машина Фряйнса врезалась в отбойник, и гонщик получил травмы.
15.01.2023 14:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бенавидес стал двукратным победителем «Дакара», Аль-Аттия - пятикратным
В зачете мотоциклистов победителя и призеров разделили 43 секунды.
15.01.2023 13:31
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Девятикратный чемпион мира по ралли Леб выиграл четвертый подряд этап на «Дакаре»
Лидирующий в общем зачете катарец Аль-Аттия опережает своих преследователей на полтора часа.
12.01.2023 13:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бранч выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете мотогонщиков, Бенавидес возглавил зачет
Тройку лучших мотогонщиков разделяет после 10 этапов всего две минуты.
11.01.2023 14:01
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Экипаж Лопрайса снялся с «Дакара» после гибели зрителя
Организаторы отмечают, что смерть болельщика наступила не от травм, а в результате сердечного приступа.
11.01.2023 12:13
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика