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Российский гонщик Бердин дебютирует в «Формуле-3» в команде Jenzer Motorsport

Партнером по команде россиянина станет мексиканец Алехандро Гарсия.
31 января 2023 08:12
автор: Александр Евграфов

Российский гонщик Никита Бердин проведет свой дебютный сезон в «Формуле-3» в команде Jenzer Motorsport, с которой подписал контракт, сообщается на сайте команды.

Напарником 17-летнего россиянина станет мексиканец Алехандро Гарсия.

«Я очень рад возможности выступать в «Формуле-3». Для меня это важный шаг, я готов принять вызов и извлечь из него максимум», - отметил Бердин.

Большую часть прошлого сезона Бердин выступал с итальянской гоночной лицензией в региональных чемпионатах «Формулы-4» - в ОАЭ (2 победы, 6 подиумов, 4-е место в личном зачете), Германии (1 победа, 6 подиумов, 4-е место в личном зачете) и Италии (2 подиума, 12-е место в личном зачете).

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Российский гонщик Бердин дебютирует в «Формуле-3» в команде Jenzer Motorsport
Партнером по команде россиянина станет мексиканец Алехандро Гарсия.
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