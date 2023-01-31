Российский гонщик Бердин дебютирует в «Формуле-3» в команде Jenzer Motorsport

Российский гонщик Никита Бердин проведет свой дебютный сезон в «Формуле-3» в команде Jenzer Motorsport, с которой подписал контракт, сообщается на сайте команды.

Напарником 17-летнего россиянина станет мексиканец Алехандро Гарсия.

«Я очень рад возможности выступать в «Формуле-3». Для меня это важный шаг, я готов принять вызов и извлечь из него максимум», - отметил Бердин.

Большую часть прошлого сезона Бердин выступал с итальянской гоночной лицензией в региональных чемпионатах «Формулы-4» - в ОАЭ (2 победы, 6 подиумов, 4-е место в личном зачете), Германии (1 победа, 6 подиумов, 4-е место в личном зачете) и Италии (2 подиума, 12-е место в личном зачете).