Экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят дебютирует в чемпионате в гонках на выносливость

Россиянин Даниил Квят стал пилотом команды Prema Racing и выступит в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC), в том числе примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана», сообщается на официальном сайте команды.

Квят будет выступать на машине Oreca в категории LMP2 вместе с итальянцем Мирко Бортолотти и француженкой Дориан Пин.

В минувшем году россиянин должен был дебютировать в WEC в составе G-Drive Racing, однако не смог из-за отстранения российских гонщиков.

В «Формуле-1» Квят провел шесть сезонов (110 гонок), на его счету три подиума, один быстрейший круг в гонке и 202 очка за карьеру.