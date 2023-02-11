Вернь выиграл этап чемпионата «Формулы-Е» в Индии

Пилот DS Penske француз Жан-Эрик Вернь выиграл четвертый этап чемпионата мира «Формулы-Е» в индийском Хайдарабаде.

Вторым в гонке финишировал новозеландец Ник Кэссиди из Virgin Racing, третьим стал португалец Антонио Феликс да Кошта из «Porsche».

Лидер первенства немец Паскаль Верляйн финишировал четвертым, что позволило ему сохранить первое место в личном зачете. Накануне его участие в гонке было под вопросом из-за аварии, в которую он попал во время свободных заездов, после которой он был отправлен в больницу для дальнейшего обследования. Верляйн

Пятый этап чемпионата впервые в истории состоится в ЮАР. 25 февраля гонку электрических машин примет Кейптаун.