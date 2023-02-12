Российский гонщик Бедрин выиграл третью гонка четвертого этапа ФРМЕК

Российский гонщик команды PHM Racing Никита Бедрин победил в третьей гонке четвертого этапа чемпионата Ближневосточной «Формулы-3», который состоялся на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби.

Стартовав с поула, россиянин довел дело до победы. Вторым финишировал Тейлор Барнард, на третьем месте – швейцарец Джошуа Дуфек. Гонка завершилась под машиной безопасности из-за аварии.

Во второй гонке четвертого этапа Бедрин был близок к финишу в тройке лучших, но на последнем круге попал в аварию.

Следующий сезон Бедрин проведет в команде «Йенцер Моторспорт», выступая в «Формуле-3».